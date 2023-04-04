ترامب ومعشوقته نيويورك.. بداية ونهاية قصة حب

ذات يوم تفاخر ترامب بحضوره الطاغي في نيويورك، قائلا إنه يمكن أن يطلق النار على شخص في وسط الجادة الخامسة ولن تتأثر شعبيته، ولكن ها هو يعود لها ليخضع للمحاكمة، كأول رئيس أمريكي سابق يواجه تهما جنائية، كاتبا فصلا جديد من أسرار العلاقة بينه وبين المدينة التي عشقها.

هنا في نيويورك، وتحديدا مانهاتن، أشهر مناطق المدينة، كان ترامب ملء السمع والبصر، فاسمه بمانشيتات الصحف، وصوره على جدران مبانيها الشاهقة، وهو عاشق متيم، لا يمكنه الفراق، ولا يفوت أي فرصة لمغازلة مدينته.

ولد ترامب ونشأ في منطقة كوينز بنيويورك لأب مطور عقاري كانت مشاريعه إلى حد كبير في كوينز وبروكلين.

لكن ترامب الأصغر بدأ في مانهاتن، بعد أن حصل على موطئ قدم مع تمكنه من تحويل فندق من حطام إلى معلم سياحي فاخر، ثم استطاع بحرفية تسليط الضوء على نفسه عبر الظهور إلى جانب السياسيين والمشاهير، والظهور الإعلامي.

و بحلول الثمانينيات من القرن الماضي، أصبح ترامب لاعبا أساسيا في نيويورك. وكانت تلك المدينة التي تفتخر بأنها مركز العالم، ورأى ترامب فيها نفسه ملكًا. حيث بنى برجه الشهير بمانهاتن وأصبح عنصرًا بارزا في المشهد الاجتماعي، ثم استمرت حياته هناك مع تواصل بناء ناطحات السحاب، تارة، وحالات إفلاس تارة أخرى، إضافة إلى الصعود السياسي، حتى جاءت لحظة التحول الدرامية.

ففي 16 يونيو 2015 استقل ترامب المصعد الذهبي في برجه بمانهاتن، وخرج ليعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، على غير رغبة الكثيرين في مسقط رأسه. ولكنه فعلها، وفاز بالرئاسة، وتدفقت مواكب المهنئين من السياسيين والمشاهير إلى برج ترامب للقاء الرئيس المنتخب.

ومع توالي سنوات حكمه الأربع، يبدو أن قصة الحب القدمة بين ترامب و نيويورك، أصبحت من طرف واحد تماما، حتى شبه البعض نيويورك بمثابة عاصمة المقاومة ضد حكم ترامب، بدليل أنه في الانتخابات التالية كان عدد مؤيدي جو بايدن في مانهاتن سبعة أضعاف عدد مؤيدي ترامب.

بقي شيء طريف ذكرته صحيفة نيويورك بوست، ففي أول عودة لترامب إلى مانهاتن بعد مغادرته منصبه، كان شخصا واحدا فقط ينتظر خارج برجه ليلقي نظرة خاطفة.

وها هو يعود تحت أعين عشرات الملايين للخضوع للمحاكمة، والتي قد تكون فصل النهاية في العلاقة الرومانسية بين ترامب ونيويورك.