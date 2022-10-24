إسرائيليان يكشفان ما تعرضا له بعد رفض الخدمة العسكرية

نافيلا فين وعناد جيرلز.. إسرائيليان جاءا من خلفية مختلفة إيديولوجيا واجتماعيا وسياسيا، لكنهما التقيا مع عشرات الشبان الإسرائيليين في معركة رفض الخدمة الإجبارية المفروضة على كل يهودي إسرائيلي؛ احتجاجا على سياسة الاحتلال في الضفة والقدس وغزة.

التقيناهما قبل أيام معدودة من دخولهما سجنا إسرائيليا للمرة الثالثة؛ رفضا لخدمتهما في الجيش.

وقال الشاب الإسرائيلي: "لقد تربيت في منزلٍ تسيطر عليه العسكرية من جميعِ جوانبِه، كان أبي ضابط احتياط لكثيرٍ من السنوات طوال سنوات حياتِي، وكان يأخذني معه إلى القاعدة العسكرية، وكطفلٍ صغيرٍ كانوا يقولون لي جيش.. جيش.. جيش، كان ذلك غريبًا عليَّ، أن أرى نفسي أقوم بجمع طلقات الرصاصِ والإمساك ببندقية.. ومن جانبٍ آخرَ كانتْ أمي دائمًا تحرضُني على العرب، وتحرص على تربيتي تربية صهيونية، وأن واجبي يحتمُ علي أن أدافع عن دولة إسرائيل، كانَ ذلكَ إبانَ عملية "الجرف الصامد" على قطاع غزة عام 2014، حين كان عمري يبلغ تقريبًا العشر سنواتٍ".

فيما ذكرت الفتاة: "صحيح أنني تربيتُ في كنف عائلة يسارية، ولكنها يسارية صهيونية، وهذا أمر معقد، أيدني قسم في موقفي ورفضي الخدمة العسكرية، والقسم الآخر استغرق وقتًا إضافيًا لفهم ذلك، ولكنهم أدركوا في النهاية بأنني سوف أفعل ما يمليه عليَّ ضميري، وليس فعل شيءٍ غيرِ موافقٍ عليهِ، لن أذهبَ لكي أتجند في جيش على حساب شعب آخر".

