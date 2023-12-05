وزير بيئة غرب أستراليا لـ"إرم نيوز": نمتلك مع دول الخليج المقومات لنكون قوى خضراء عظمى

أكد وزير البيئة في غرب أستراليا، ريس ويتبي، أن بلاده ودول الخليج العربي تمتلك المقومات لتكون قوى خضراء عظمى في العالم بالاعتماد على الموارد المتوفرة.

وفي مقابلة مع "إرم نيوز" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، قال إن أستراليا والإمارات وباقي دول الخليج تمتلك الرياح والرمال والمساحات الواسعة، ومصادر كبيرة للطاقة المتجددة تؤهلها لتكون قوى خضراء عظمى.

وبين ويتبي أن غرب أستراليا تتمتع بمناخ وأراض واقتصاد مشابهات لدول الخليج، وتشترك في عدة أمور كالوقود الأحفوري والطاقة مرتفعة الكثافة.

وفيما يتعلق بمشاركته في "كوب 28"، قال إنه "جاء مع شركة غرب أستراليا التي تعتمد على صور الأقمار الصناعية للتحكم بخفض وعزل الانبعاثات الكربونية".

وأشار وزير البيئة في غرب أستراليا، إلى أن الشركة تعد الثانية على مستوى البلاد في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتمتلك القدرة على كشف مصادر التلوث بما فيها تسرب الغازات في أي مصنع أو موقع، وتقدم دراسات لنسبة الانبعاثات ومجموعة من الحلول.

وأشار إلى أن هذه المميزات تدفع غرب أستراليا لمحاولة لعب دور كبير في خفض الانبعاثات على الأرض، ضمن مساعيها للوصول لـ"صفر انبعاثات" بحلول عام 2050.

كما كشف ويتبي أن بلاده تسعى لجذب الاستثمارات الخضراء، من خلال تقديم منح وحوافز للشركات، إضافة إلى تطوير البنى التحتية الجاذبة للأعمال كالموانئ والطرق، لكنه أكد أن الموافقات ستعطى بناء على تقييمات بيئية.