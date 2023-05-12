أبرز بنود "إعلان جدة" بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

بعد فشل مساعي الاتحاد الأفريقي وجنوب السودان في جمع طرفي الصراع على طاولة واحدة لوقف الاقتتال في الخرطوم، يأتي إعلان جدة بعد 5 أيام من المفاوضات ليشكل الخطوة الأولى نحو حل للأزمة، وسط ترحيب واسع بتفاصيله، فماذا جاء فيه؟

قبل أي شيء، سيوجّه إعلان الالتزام نشاط القوتين لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام.

فيما بعد ستركز المحادثات على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة 10 أيام، على أن يُراقب هذا الاتفاق من قبل الولايات المتحدة، والسعودية، والمجتمع الدولي، أيضًا فإن المحطات المقبلة من مشاورات جدة ستتضمن إشراك المكون المدني في السودان في النقاشات، إضافة للشركاء الإقليميين والدوليين.

والأهم بأن الإعلان خلُص إلى اتفاق القوتين على تأكيد الالتزام بضمان حماية المدنيين.