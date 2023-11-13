الكواز.. مهنة لا تزال رائجة في مدينة الموصل العراقية

يقضي هذا الرجل العراقي عدة ساعات يوميا في مشغله وهو يمارس مهنة ورثها عن أجداده منذ أن كان في السادسة من عمره.

أبو مصطفى ابن مدينة الموصل العراقية يعمل بمهنة الكواز وهي حرفة يعود أصلها الى ما قبل الميلاد، إذ يقوم بصناعة الأفران المعروفة بتنانير الطين بمساعدة أخوته .

أحجام التنانير التي يصنها أبو مصطفى مختلفة ويستخدم الطين الخالص النظيف الخالي من الأحجار والشوائب في صناعة تنور الخبز.

وتبقى الفخاريات في العراق مميزة وتدخل في تفاصيل الحياة اليومية، ومن بينها تنّور الطين؛ أحد الأدوات السومرية التي ما تزال مستخدمة من قبل عائلات عراقية كثيرة.