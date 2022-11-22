قصة غانم المفتاح الذي خطف الأنظار في حفل افتتاح كأس العالم

خطف الشاب القطري غانم المفتاح الأنظار في حفل افتتاح مونديال 2022 المقام في قطر، بعدما ألهمت قصته الكثيرين حول العالم، ما تسبب في زيادة متابعيه على إنستغرام إلى مليون شخص خلال ساعات.

غانم هو شاب مصاب بمرض نادر يمنع الجزء السفلي في جسده من النمو، ولكنه شخصية لها مكانتها في الخليج، فهو يشغل مناصب سفير النوايا الحسنة لقطر وسفير السلام لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

غانم مفتاح الذي ولد في العام 2002، وظهر برفقة الممثل العالمي مورجان فريمان، يعرف بأنه رائد في مجال الأعمال، حيث يملك مصنعاً للمثلجات، ويسعى للحصول على الشهادة الجامعية في مجال العلوم السياسية.