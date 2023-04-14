اللواء ناصر منصور هادي يتنفس الحرية أخيرًا بعد 9 سنوات في سجون الحوثيين

بعد نحو 9 سنوات من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء لدى الحوثيين.. ها هو اللواء ناصر منصور هادي يتنفس الحرية في مطار عدن.

"العم ناصر" كما يحب أن يناديه المقربون، ظهر شاحبًا وشاخ وجهه ووهن عظمه بعد سنوات في سجون الحوثيين.

رجل المخابرات المولود عام 1947 بقرية "عزان" في مديرية الوضيع وسط محافظة أبين، ظل يتجنب الأضواء مفضلًا العمل في الظل، كما هي عادة الأمنيين.

لكن عقب انقلاب ميليشيات الحوثيين على الحكومة الشرعية، وتمكن شقيقه الرئيس السابق عبدربه منصور من الفرار إلى عدن، اضطره المشهد السياسي المضطرب حينها إلى الظهور.

اللواء ناصر كان يحظى بقبول لدى المجتمع القبلي في جنوب اليمن، ويتم اللجوء إليه للتوسط في حل الخلافات القبلية والقضايا الاجتماعية والمدنية، مستغلًا شخصيته الودودة وثقافة تقبل الجميع في التقريب بين وجهات النظر، كما يصفه أحد المقربين منه.

وكان أحد الركائز التي يستند عليها الرئيس كأقرب المسؤولين إليه وبصفته قائدًا في جهاز المخابرات، لكنه أخفق في رصد تحركات خصوم شقيقه عبدربه وكشف شرارة التمرد العسكري والأمني، قبيل اندلاع الحرب في عام 2015.

وبشكل صادم ومربك، وقعت بعض القيادات العسكرية والأمنية البارزة في محافظات جنوب اليمن فريسة للأسر في شهر مارس 2015، كان اللواء ناصر منصور أحدها، إذ تعرّض لإصابة مكنت الحوثيين منه في ظروف غامضة.