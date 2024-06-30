بطل مسلسل "لا كاسا دي بابيل" يتضامن مع غزة برسالة مؤثرة

بعد انضمامه إلى حملة "أصوات لغزة" المعنية بقراءة رسائل نازحين ومحاصرين في القطاع، لتسليط مزيد من الأضواء على المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة، الممثل والكاتب الإسباني "بيدرو ألفونسو"، بعث برسالة مؤثرة تنذر العالم بالمشاكل الصحية والطبية التي تواجه أهالي غزة.

من خلال قراءة مقطع نُشر عبر حساب الحملة على إنستغرام وحسابه على منصة إكس، من رسالة للكاتب رامي أبو جاموس من رفح بعنوان "لم يتبق شيء في قطاع غزة".

جاء فيها: "الناس يهربون من الموت إلى الموت، خائفون من المذابح والنزوح"

"ينتقلون كل يوم من خيمة إلى أخرى ويحاصرهم الدمار من كل حدب وصوب"

"أنظر إلى الوجوه وأرى كيف ازدادت عمرًا في تلك الشهور.. فهم تعبوا من الانتقال من مدينة إلى أخرى"

"يهرعون من آلة الحرب القاتلة التي لا تفرق بين البشر والحجر.. تدمر كل شيء المنازل والشجر"

"إنها حرب الإجهاز على كل شيء.. لم يبق هناك شيء لغزة".