زعيم فاغنر يفاجئ الأوكرانيات بهدايا غير متوقعة

يرسل القذائف بيد والورود باليد الأخرى!.

مبادرة غير متوقعة من قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين.

فبينما تحاصر قواته باخموت، التي يبدو أنها وصلت إلى الرمق الأخير، انشغل هو بتغليف الهدايا وإرسالها للنساء الأوكرانيات بمناسبة عيد المرأة، الذي يصادف 8 مارس.

ورغم الأهمية "القدسية" لـ"عيد الربيع" في ثقافة المجتمع الروسي، كدلالة على ما تمثله المرأة من ولادة الحياة والجمال والدفء، إلا أنه من الصعب توقع ما يدور في ذهن "طباخ بوتين" من وصفات.

ربما باسثتناء اهتمامه بالظهور، وتفعيل عنصر "الصورة" لتقديم واجهة وردية لمجموعة فاغنر، في مواجهة الحرب الإعلامية التي تتعرض لها من الغرب.