نجل نتنياهو إلى الواجهة مجددا.. وهذه المرة بنفقات إقامته في ميامي

من أيام الراحة على شواطئ ميامي إلى العودة والمشاركة بالحرب عبر الرد على الهاتف، وصولا إلى الإعجاب بمنشور يتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بتنفيذ انقلاب عسكري.. نجل بنيامين نتنياهو وحكاية لا تنتهي من إثارة الجدل، وصلت فصولها إلى تكاليف إقامته في الخارج.

275 ألف دولار سددت من قبل الخزينة العامة لحراسة يائير، رقم نقلته صحيفة هآرتس عن مصدر مطلع قال إن هذا المبلغ كان يشمل تكاليف الإقامة والطعام للحراس الشخصيين وأجرة الحارس المحلي، دون احتساب تكاليف السفر من إسرائيل إلى ميامي والعكس، إذ أضافت الصحيفة أن التكلفة ازدادت خلال إقامته في ميامي لأنه كان يتنقل من مكان لآخر، لا سيما أنها تعد وجهة باهظة الثمن، وقد تحملت القنصلية الإسرائيلية الجزء الأكبر من النفقات، وذلك بحسب الصحيفة.