إرم نيوز في دقيقة.. أنباء عن اتفاق وشيك في السودان

مع دخول الحرب يومها السادس والعشرين، أنباء عن اتفاق وشيك بين الجيش والدعم السريع في محادثات جدة من أجل عقد هدنة جديدة.

25 قتيلًا فلسطينيًا في غزة منذ بدء ما يُعرف بعملية "السهم الواقي"، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل: "نعمل على الوصول للتهدئة في أسرع وقت ممكن".

بعد اعتقال عمران خان، باكستان تُلقي القبض على وزير خارجية حكومة خان السابقة، وسط دعوات دولية لإيجاد حل سلمي.

برلمانيون جمهوريون يتهمون أفرادًا من عائلة بايدن بتورطهم في صفقات مشبوهة تقدّر بعشرة ملايين دولار مع شركات أجنبية، وأصابع الاتهام تتجه لنجل الرئيس الأمريكي بالدرجة الأولى.