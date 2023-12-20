"تكلفة" مسيَّرات الحوثيين تقلق البنتاغون

صاروخ بقيمة 2 مليون دولار لاعتراض طائرة مسيَّرة تكلّف ألفي دولار، إنه تحدّي التكلفة الذي تواجهه واشنطن في صدّ هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر.

صحيفة "Politico" الأمريكية قالت إن المسؤولين في "البنتاغون" يشعرون بقلق كبير من التكلفة المتزايدة لعملية إسقاط مسيّرات وصواريخ الحوثيين.

ولأسباب أمنية، لم يؤكد مسؤولو وزارة الدفاع للصحيفة أنواع الأسلحة التي تُستخدم، أو المدى الذي يتم فيه اعتراض مسيّرات وصواريخ الحوثيين.

لكنَّ مسؤولين سابقين في وزارة الدفاع وخبراء قالوا إن سلاحًا وحيدًا فقط يجعل الأمر منطقيًا لتلك المهمة، وهو صاروخ الدفاع الجوي ذو المدى المتوسط، المعروف باسم "Standard Missile-2".

يمكن لهذا الصاروخ الوصول إلى مدى يصل إلى 92 أو 130 ميلاً بحريًا.. وتكلفة آخر نسخة منه، تصل إلى 2.1 مليون دولار.

وخلال الشهرين الماضيين، أسقطت البحرية الأمريكية 38 طائرة مسيَّرة وصاروخًا انطلقت من سواحل اليمن.

تكلفة الرد الحالي لا تخدم المصلحة الأمريكية بشكل فعّال .. وبالتالي يُحث الخبراء البنتاغون على استكشاف خيارات دفاع جوي أكثر اقتصادية.