سيارة شعبية "صديقة للبيئة" تخطف الأضواء في تونس

تطرح السيارة الكهربائية التي تنتجها شركة "باكو موتورز" التونسية نفسها اليوم وسيلة نقل بديلة، صديقة للبيئة ومقتصدة للطاقة وللكلفة، وتتطلع حتى لاكتساح أسواق خارجية بفضل مواصفاتها الاقتصادية.

يقول بوبكر سيالة، مؤسس شركة "باكو موتورز" المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية التي تشتغل بالطاقة الشمسية، لـ "إرم نيوز"، إنّ الشركة انطلقت في سبتمبر / أيلول 2021 بفكرة بسيطة وهي إنتاج سيارات كهربائية صديقة للبيئة، يتم تسويقها على نطاق واسع وتكون مجالا للحد من استعمال المحروقات المكلف والملوث للبيئة.

ويشتغل على هذا المشروع عدد من المهندسين التونسيين الذين زاولوا تعليمهم الجامعي في ألمانيا وعملوا في شركات كبرى متخصصة في مجال السيارات هناك، ومن ثم تراكمت خبراتهم، و"كان الحلم منذ البداية كبيرا بتصنيع سيارة شعبية تشتغل بالطاقة الكهربائية، ولكن من خلال خطوات، بدءا بسيارة ذات ثلاث عجلات، ثم سيارة رباعية خفيفة، وصولا إلى سيارة بالحجم المتداول في الأسواق"، وفق ما يقول مؤسس الشركة.

وبلغ المشروع الآن مرحلة إنتاج سيارات ذات ثلاث عجلات وقد تم تسويقها في تونس وتصديرها أيضا إلى الخارج، ثم في المرحلة الثانية تم تطوير السيارة من ثلاث إلى أربع عجلات، وهي موجهة أساسا للاستعمال العائلي لقضاء بعض الشؤون أو لنقل الأطفال إلى المدارس، إذ يسهل استخدام هذه السيارات صغيرة الحجم في الطرقات خصوصا في ساعات الذروة والاكتظاظ.

ولا تقتصر هذه الشركة على إنتاج سيارات خفيفة فحسب، بل أنتجت أيضا سيارات نقل وشحن، إضافة إلى سيارات نقل فردي. ويشير بوبكر سيالة في هذا الجانب إلى أنّ هناك طلبات في دول الخليج العربي على هذا الصنف من السيارات التي تمثل بديلا عن الدراجات النارية التي يصعب استخدامها في درجات حرارة مرتفعة جدا، ويفضل الناس وسيلة نقل مغلقة تقيهم حرارة الشمس، وفق تعبيره.

ويؤكد سيالة أنّ المواطن التونسي أو الغربي يرغب عموما في منتوجات جديدة بمواصفات مقتصدة للبيئة وبأقل كلفة، معتبرا أنّ الأمر يحتاج إلى توعية المستهلك من أجل تغيير ثقافته الاستهلاكية، وإقناعه بالإقبال على استخدام السيارات الكهربائية.

وتستهلك سيارة "باكو موتورز"، التي يصل سعرها إلى 12 ألف دينار (حوالي 4,2 ألف دولار)، كهرباء بما قيمته 1.5 دينار (نصف دولار تقريبا) من الوقود الكافي لتشغيلها لمسافة 100 كيلومتر.

ويحلم المهندس التونسي بمنافسة كبرى الشركات المنتجة للسيارات، لا سيما "فولكسفاغن" التي تُعتبر أول شركة في إنتاج السيارات الشعبية، وفق تأكيده.