أول تونسية تعلن زواجها من رجلين معا

تونسية تعلن موعد زواجها من رجلين معاً وبموافقتهما لتكون أول من يقدم على هذه الخطوة المثيرة للجدل، مستغلة ثغرة في القانون التونسي وباحثة ربما عن الشهرة والتريند.

"الحاجة سندس" دافعت عن قرارها أمام سيل الانتقادات بقولها إن "القانون التونسي منع الرجال من تعدد الزوجات، لكن سمح بذلك للنساء!".

وعبرت عن سعادتها داعيةً أصدقاءها لحضور زفافها ومباركته، مستشهدةً برأي المحامي التونسي "منير بن صالحة" الذي قالت إنه سيكون شاهداً على الزفاف.

المحامي بن صالحة أشار بدوره إلى الثغرة، قائلاً: "المشرع بإمكانه إضافة كلمة الأزواج وينص على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط".

بينما ظهرت الحاجة سندس في مقطع آخر ردأ على تعليق "اعدلي بينهم": "ما تخافيش عليهم عزيزة قلبي، سأضع زوج في عين، وزوج في عين الأخرى".