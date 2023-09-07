"حنان" الطفلة المعجزة.. تكتب بفمها وتغسل بقدميها

تبلغ من العمر 11 عامًا ومن الإرادة أضعاف هذا العمر، ابنة مدينة دير الزور السورية، لا يسعفها حال المدينة هناك على التمتع بظروف معيشية جيدة، أضف إلى ذلك وضعها الصحي الذي فُرض عليها منذ الولادة فأفقدها طرفيها العلويين في طفرة جينية لا تصيب سوى أعداد بسيطة جدًّا من سكان العالم، كلها عوامل لم تثن الطفلة المعجزة عن أن تمارس حياتها بطرفيها السفليين، وبثقة قلت نظائرها.

تحمل كتبها بعقلها دون أطراف، وتكتب وتتلقى تعليمها معتمدة على فمها، تغسل أسنانها بأصابع قدمها، وتتماشى مع جيلها بفكر يكبر عمرها، فلا يحرمها حالها من خدمة نفسها بنفسها، والتواصل مع أقرانها عبر الهاتف المحمول وغيرها من النشاطات اليومية.

تجسدت فيها إرادة الرجال رغم أن عمرها لا يناسب الهم أبدا، حنان قررت أن تعيش، فكان لهذا القرار مكان في حياة حُرمت فيها نعمة الأطراف لكنها رزقت بالقناعة، وكأن شيئا لم يكن.