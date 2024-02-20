سوق الوحام في الأردن.. مقصد الأزواج لطلب الفاكهة

هنا في وسط العاصمة الأردنية عمّان يقع واحد من أقدم الأسواق المختصة بالفاكهة التي يطلبها الأزواج لزوجاتهم الحوامل واللواتي يطلبنها بدافع (الوحمة) وهو مفهوم ارتبط ذهنياً لدى الموروث الشعبي بين ما تتمناه أو تشتهيه المرأة من فاكهة، وفي حال عدم تناولها فإنه يظهر على المولود علامات جلدية كالشامة، هكذا يعتقد البعض.

ومنذ خمسينيات القرن الماضي كانت دخلة سوق الوحام مقصداً للأزواج الذين يطلبون الفاكهة في غير موسمها، لكنهم يجدونها مخزنة عند أصحاب المحلات المختصة.

إرم نيوز زار سوق الوحام وأسدل الستار عن قصص طريفة حصلت فيه كان أبرزها إصرار زوج على تأمين فاكهة (الحرنكش) لزوجته التي توحمت عليها أثناء حملها.

أصحاب المحلات هنا يقومون بجمع مختلف أصناف الفاكهة الصيفية وتبريدها وتجفيفها داخل برادات لبيعها في فصل الشتاء، ويقومون بعكس ذلك مع المنتوجات الشتوية، وقد توارثوا هذه المهنة عن أجدادهم الذين أسسوا السوق قبالة أشهر المطاعم والمواقع السياحية في وسط البلد.

ورغم أن المولات الكبيرة أصبحت توفر العديد من الفاكهة في غير موسمها، إلا أن سوق الوحام ما زال المقصد الأول للحوامل، ويأتيه الأزواج عادة لأخذ حبة أو حبتين من أصناف مقطوعة وغير متوافرة في الأسواق، تلبية لرغبة زوجته وخوفاً من ظهور علامات جلدية على المولود.