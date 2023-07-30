موظفة طردها إيلون ماسك تكشف أسراراً عن شخصيته

كانت تنام على أرضية مكتبها في "تويتر"، لتعوّض غياب زملائها المطرودين من العمل، وبعد أيام من انتشار صورتها، طردها ماسك.

إستر كروفورد، الرئيسة السابقة لتطوير المنتجات في تويتر، كانت واحدة من بين 200 شخص أقيلوا بعد فترة قصيرة من استحواذ ماسك على المنصة.

وبعد إقالتها عبرت كروفورد عبر منصتها في تويتر عن صدمتها مما تلقته مقابل تفانيها وإخلاصها في عملها.

وانطلاقاً من كونها شخصاً احتك بماسك عن قرب، ترغب كروفورد بمشاركة صفات تميز شخصية الملياردير الشهير، الذي وصفته بـ"الساحر بشكل غريب والمضحك حقا" وأنه يسرد نفس القصص والنكات مرارًا وتكرارًا، ورغم أنها ترى فيه شخصاً جريئاً وملهماً إلا أن افتقاره إلى العملية والتعاطف هو أمر مؤلم.

أما التحدي برأيها فيكمن في أن شخصية ماسك وسلوكه يمكن أن يتحولا فجأة من الاندفاع والحماس إلى الغضب، موضحةً أن “الدائرة الداخلية كانت شديدة الحماس والتعصب في دعمها الثابت لكل ما يقوله”، ما يشير إلى أن المحيطين به يوافقون على كل ما يقوله خوفًا منه.

وأشارت كروفورد إلى أن ماسك كان يتبع غريزته في قرارات المنتجات والأعمال، دون الاعتماد على الكثير من البيانات أو الخبرة، وأنه يثق بالتعليقات العشوائية واستطلاعات الرأي على تويتر أكثر من الموظفين الذين يعملون على حل المشكلات في الشركة”.