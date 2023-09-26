بعد إعلان انسحاب قواته.. لماذا رفع ماكرون الراية البيضاء في النيجر؟

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانسحاب من النيجر، جاء الإعلان بعد شهرين من انقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد بازوم .. فلماذا رفعت فرنسا الراية البيضاء في النيجر؟.

قادة الانقلاب الذي شهدته النيجر في الـ26 من يوليو الماضي قالوها علناً منذ البداية لا نريد فرنسا بعد الآن .. أوقفوا التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي مع باريس وأمهلوا السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد ..

لكن فرنسا رفضت التنفيذ ولم تعترف بقادة المجلس العسكري وبدا واضحاً أن باريس لا تنوي الاستسلام للأمر الواقع حتى وإن وصلت الأمور إلى حد السعي لهزيمة الانقلابيين بالقوة المسلحة وإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه ..

الموقف العدائي تجاه باريس لم يتغير لكن ماكرون بقي مصرًّا على موقفه.. حتى ظهر في هذا اللقاء التلفزيوني ليعلن قرار الانسحاب !!

ماكرون أعلنها وكأنه مجبر .. السفير الفرنسي في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا والقوات الفرنسية ستغادر الدولة الأفريقية خلال الأسابيع والأشهر القادمة وسينتهي الوجود الفرنسي في النيجر بحلول نهاية العام ..

الإعلان المفاجئ يثير التساؤلات بطبيعة الحال .. فبهذا الانسحاب لم يبق نفوذ لفرنسا، ليس فقط في النيجر بل في منطقة الساحل وغرب أفريقيا بالكامل، وهي المنطقة التي كانت تعتبر ملعبًا فرنسيًّا خالصًا ..

خبراء ومراقبون يرون بأن هناك عدة أسباب وراء تراجع فرنسا عن موقفها من الانقلاب في النيجر، و ربما أبرزها ..

فشل التدخل العسكري من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي كانت هددت بالتدخل العسكري في النيجر إذا لم يتراجع قادة الانقلاب، لكن هذا التدخل لم يحدث في النهاية، بسبب الخلافات الداخلية بين أعضاء إيكواس، ورفض بعض الدول التدخل العسكري في النيجر.

من جهة أخرى تزايد المشاعر العدائية الشعبية تجاه فرنسا وكان ذلك واضحًا وجليًّا فقد أثار الانقلا ب مشاعر غضب عارمة في الشارع النيجري، وخرجت تظاهرات حاشدة تطالب بطرد القوات الفرنسية من البلاد.

أحدهم يقول بأن الموقف الأمريكي هو الأبرز والأهم ..

فالولايات المتحدة لم تضغط على فرنسا للتدخل عسكريًّا في النيجر، ولم تفرض عقوبات على الانقلابيين بل تبنت موقفاً أكثر براغماتية، من خلال الانخراط في الحوار مع المجلس العسكري.. لتحافظ على مصالحها هناك ..

كلها عوامل تجمعت لتجبر ماكرون على الاستسلام للأمر الواقع وإعلان الانسحاب من النيجر.