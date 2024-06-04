ما مصير خط هجوم ريال مدريد بعد انتقال مبابي؟

لم يحلم ريال مدريد بمبابي، ويطارده منذ ثمانية أعوام حتى يأتي الفرنسي ويقوم بتدفئة مقاعد البدلاء لزملائه في الملعب.

مبابي سيلعب وبشكل أساسي، ولن يتم استبعاده إلا لإصابة أو لإراحته من أجل مباراة أهم، حتى لو لم يقدم أفضل المستويات في أول عدة مباريات، فرغم أن الصفقة مجانية، إلا أن اللاعب حصل على مكافأة توقيع تصل إلى 150 مليون يورو، بحسب ما أكد الصحفي بن جاكوبس.

رودريغو الحلقة الأضعف!

نعم خوسيلو هو أضعف حلقة، لكننا نتحدث هنا عن الذين يتواجدون بشكل أساسي في صفوف ريال مدريد، ورودريغو في مقدمتهم.

النجم البرازيلي لا يقدم المستويات نفسها التي يقدمها فينيسيوس جونيور مثلًا، ولا يملك الشعبية نفسها التي يتمتع بها جود بيلينغهام، ولا عقليته تسمح له باختيار الإجابات السليمة عندما يتعلق الأمر بسؤال حساس في الإعلام.

كلها أمور تصب في مصلحة بقية العناصر الهجومية في ريال مدريد، وتشير إلى إمكانية التخلي عن رودريغو قريبًا، ربما هذا الموسم أو في الموسم الذي يليه.

ماذا يفعل إندريك وإبراهيم دياز وأردا غولر؟!

البرازيلي القادم محمل بالأحلام ويرغب في إثبات نفسه في ريال مدريد، سيجد نفسه في أزمة هو الآخر، إذ يكتظ هجوم الملكي بالنجوم.

هناك أيضًا عناصر أخرى هجومية ستجد صعوبة بالغة في الحصول على دقائق مع كل تلك الأسماء في صفوف ريال مدريد، ومنها إبراهيم دياز وأردا غولر.

كل تلك الأصوات تحتاج إلى الكثير من العمل من كارلو أنشيلوتي وهو بارع فيما يقوم به، لكن لكل شخص طاقة، فهل ينجح الإيطالي في التعامل مع كل هؤلاء دون أن يخرب غرف الملابس؟

فلورنتينو بيريز سيكون عليه تحمل مسؤوليته هو الآخر في إسكات الأصوات التي قد تهدم غرف الملابس، وإيجاد حلول مع أنشيلوتي حتى يستمر الملكي في حصد البطولات دون تدمير الفريق من الداخل.