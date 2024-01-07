صحفية سورية تثير ضجة بزيارة دعم لإسرائيل

باتت الصحفية السورية روان عثمان حديث وسائل التواصل الاجتماعي، مع الكشف عن زيارتها إلى إسرائيل، ونشر حسابات رسمية هناك مقاطع فيديو ومقابلات لها، ما أثار موجة انتقادات واسعة ضدها.

روان عثمان ظهرت في لقاءات مع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ونائبته إيلا واوية، زاعمة وجود ما سمَّته بكراهية العرب لليهود، وخصوصًا في بلدها الأصلي سوريا.

ويبدو أن روان كانت تعرف حجم ما تثيره من غضب، إذ قالت فور وصولها مطار تل أبيب، إن هذه الزيارة قد تشكل نهاية العلاقة بينها وبين عائلتها وبلدها إلى الأبد، ثم زعمت أنها تربت على كراهية إسرائيل بوصفها سبب مشاكل المنطقة العربية لكنها لا تؤمن بذلك.

روان عثمان التي تقيم حاليًّا في ألمانيا، ولدت في العاصمة السورية دمشق وتربت في لبنان، ثم عادت إلى سوريا، قبل أن تتركها عام 2011 إلى فرنسا، ثم عملت على إنجاز كتابها الأول بعنوان "الإسرائيليون أعداء أم أصدقاء"، ومن المعروف أنها تكتب لـ"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط"، ولصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وقد لاقت أراؤها الكثير من الاستهجان، وسط تساؤلات عن سبب إقدمها على أول زيارة لإسرائيل، في هذا التوقيت بالذات؟