لغز بمليار دولار.. المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تختفي

تكثر التساؤلات حول مصير مساعدات عسكرية أمريكية حساسة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها المليار دولار اختفت وسط عجز مخابراتي عن تعقبها.

وزارة الدفاع الأميركية أعلنت اختفاء المساعدات بشكل تام، مما أثار مخاوف حيال عدم تتبعها بشكل صحيح في الأيام الأخيرة.. بحسب تقرير لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

و بحسب الصحيفة فإن الإعلان الأميركي أوضح أن أكثر من مليار دولار من إجمالي 1.69 مليار دولار من المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا قد فقدت، وبينها 39139 سلاحًا عالي الخطورة تأتي في مقدمتها صواريخ الرمح وصواريخ ستينغر وأجهزة الرؤية الليلية.

يتساءل العديد عن مصير هذه الأسلحة فهل تم توجيهها للبيع في السوق السوداء ؟

بينما يطالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالمزيد من الدعم لمواجهة التحديات الروسية.

التقارير الغربية تسلط الضوء أكثر فأكثر على الفساد كمشكلة متفاقمة في أوكرانيا، حيث أشارت وثيقة استراتيجية أميركية إلى قلق بشأن الفساد وتأثيره على ثقة الحلفاء الغربيين.. و قد يؤدي الفساد إلى فقدان المساعدات وتعثر الجهود الحربية في وقت حرج.

يشار إلى أن الأسلحة التي ركز عليها الإعلان الأميركي لا تشكل سوى جزء صغير من المعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة لأوكرانيا و التي تقدر بـ 50 مليار دولار، إلا أن هذا اللغز قد يعزز المعارضة لإرسال مساعدات إضافية.