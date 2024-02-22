"البجعة البيضاء".. وحش روسي خارق يحكم سماء المعركة

فلاديمير بوتين يتفقد البجعة البيضاء المطوّرة في مصنع للطائرات الحربية في مدينة قازان الروسية .. هذه الطائرة التي لطالما زرعت الرعب في نفوس الأعداء .. فهي تمثّل عنصرًا أساسيًا من الثالوث النووي لروسيا الاتحادية ..

"توبوليف 160" المطوّرة وتحمل الرمز (TU 160) إحدى أبرز أعمدة الصناعة العسكرية الروسية..

يصفها خبراء الطيران "قاذفة استراتيجية خارقة" وهي أثقل وأكبر طائرة حربية، و"أخطر قاذفة استراتيجية" منذ العهد السوفييتي.

تفوق سرعة الصوت، وقادرة على تغيير زاوية ميلان جناحيها من 20 - 65 درجة.. وتمنحها هذه الميزة الثورية القدرة على زيادة سرعتها أثناء تنفيذ مهماتها.

تتمتع بقدرات رادارية عالية، ما يجعلها قادرة على ضرب العدو دون الدخول في مجال مضاداته الجوية.. وتُحلّق لمسافة 8000 كلم حاملة 12 صاروخاً برؤوس عادية ونووية ..

وباستطاعة القاذفة العملاقة، التي تحمل على متنها 40 طناً من الذخائر، ضرب أهداف تبعد أكثر من 3000 كيلومتر ..

حصلت على اسم "البجعة البيضاء" في السبعينيات، وتبقى حتى يومنا هذا أقوى طائرة هجومية أسرع من الصوت في العالم..

توقف إنتاجها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ثم أعادتها روسيا للحياة بتغييرات جوهرية.. بنظام معلومات وتحكم جديد، وقمرة قيادة رقمية بالكامل.

صنّعت روسيا 35 قطعة حتى العام 2000، وبعدها بنحو 5 سنوات قررت روسيا إعادة إنتاجها في شكلها الجديد .. وتعمل على تصنيع 15 طائرة أخرى من الطراز المطوّر من "توبوليف 160" على أن يصل إجمالي عددها في الجيش الروسي إلى 30 طائرة.

وفي حدث تاريخي، قامت الطائرة "توبوليف 160" المبنية حديثًا، بأول رحلة لها من مطار قازان في يناير 2022 .. و تسببت في أزمات كادت أن تتطور إلى مواجهات عسكرية مع دول "الناتو" و أثارت مخاوف من استخدامها في الحرب الروسية الأوكرانية أو ضد دول الغرب.