هكذا أمنت أمريكا رحلة زيلينسكي المفاجئة والسرية إلى واشنطن

بينما يكتنف الغموض تفاصيل الرحلة المفاجئة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن، وهي الأولى له منذ بداية الحرب الروسية على بلاده.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بعض التفاصيل حول رحلة زيلينسكي، التي وصفتها "بالسرية" في ظل مخاوف من إمكانية استهداف طائرته من قبل الجيش الروسي.

ورغم التعتيم الإعلامي على تفاصيل الرحلة، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إنه ظهر على مواقع المطارات صباح اليوم، طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية قادمة من مدينة رزيسزو البولندية، بالقرب من حدود أوكرانيا، في طريقها إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً للتقديرات العبرية، هذه هي الطائرة التي تقل زيلينسكي، وهي من نوع "بوينج 737" ذات تكوين خاص ومجهزة بأنظمة دفاعية وأنظمة اتصالات متقدمة وخزانات وقود كبيرة، مما يسمح له بالقيام برحلات عبر المحيطات دون الحاجة إلى التوقف للتزود بالوقود.