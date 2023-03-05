عقوبات لـ 80 ضابطا ببريطانيا بعد اتهامهم بالقيام بعلاقات جنسية

ضحايا ومشتبه بهم، وحتى شهود.. أغلب هؤلاء كان ضحية لضباط شرطة في إنجلترا وويلز.

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن 80 ضابطًا مشتبهًا بهم تعرضوا لإجراءات تأديبية. حيث تقول صحيفة الأوبزرفر، إن الضباط اتهموا بقيامهم بعلاقات جنسية غير لائقة أو اتصال جنسي مع الضحايا والشهود والمشتبه بهم منذ عام 2018.

وبحسب صحيفة الغارديان، فإن بيانات أظهرت أن غالبية الذين يواجهون هذه الإجراءات التأديبية تم فصلهم أو استقالتهم، مشيرة إلى أن 10 ضباط فقط استمروا في وظائفهم، ويواجهون عقوبات مثل: التحذيرات الكتابية، الإقالة، أو الإجراءات الإدارية.

بينما يواجه ضابطان على الأقل تهما جنائية بحسب الصحيفة، والتي أوضحت أن جميع الضحايا من الإناث باستثناء ضحيتين.