تسلسل وجباتنا اليومي.. دراسة تكشف خبايا هامة

ينصب التركيز منذ فترة طويلة في ما نأكله على العناصر الغذائية والسعرات الحرارية التي تشكل وجباتنا، فيما حولت الأبحاث الجديدة انتباهنا إلى مفهوم تغذية آخر، وهو الترتيب الذي نستهلك به طعامنا.

تقول صحيفة "واشنطن بوست" إن "تسلسل الوجبات"، لديه القدرة على إعادة تشكيل الطريقة التي نتعامل بها مع نظامنا الغذائي ، حيث أن هذا التسلسل يدور حول تغيير الطريقة التي نبدأ بها وجباتنا، فبدلاً من الغوص في الوجبات المليئة بالكربوهيدرات على الفور، يقترح هذا النهج البدء بخيارات غنية بالألياف مثل الخضروات، ومن ثم التوجه لتناول البروتينات والدهون، وإبقاء الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ومنخفضة الألياف حتى النهاية ما يسهم بالعديد من الفوائد الصحية.

وإحدى النتائج الرئيسية هي كيفية تأثير تسلسل الوجبات على مستويات السكر في الدم لدينا، فعندما نبدأ بتناول الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم مثل الخبز الأبيض أو المعكرونة، يمكن أن يرتفع مستوى السكر في الدم لدينا ثم ينخفض، ما يجعلنا نشعر بالجوع والانزعاج، في حين يمكن أن يؤدي تناول الخضروات أو البروتينات أو الدهون إلى إبطاء عملية الهضم، ما يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

ليس هذا فقط، بل إن هذا النظام يؤثر على إفراز هرمون الشبع المسمى GLP-1، حيث تساعد المستويات العاليه منه في تنظيم الشهية وتقليل الرغبة بتناول الطعام، إضافة إلى منع تعطل الطاقة بعد الوجبة.