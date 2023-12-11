بعد الفيتو .. إسرائيل لن تلتزم بالجدول الزمني الأمريكي لحربها على غزة بل تتجاهل الضغوط وتضع حليفتها واشنطن الراعي الرسمي لحربها على غزة في موقف محرج.

مصادر سياسية إسرائيلية قدَّرت أن تستمر الحرب على غزة بوضعها الراهن طيلة الأشهر المقبلة، رغم ضغوط واشنطن من أجل نهاية الحرب أواخر العام الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

فقد ذكرت قناة "كان 11" وصحيفة "معاريف" وغيرهما، أن العمليات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ستتطلب "أشهُرًا" بوضعها الراهن، وأنه حتى بعد مرور تلك الفترة لن يتوقف إطلاق النار، وإنما سيتحول الجيش إلى العمليات النوعية المُركزَة بدعم من القوات التي ستبقى في غزة.

وتابعت المصادر الإسرائيلية أنه خلال تلك الفترة، من غير المستبعد أن تحدث محاولات لإبرام صفقات إضافية لتحرير الأسرى الإسرائيليين.

بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي، أن العمليات في خانيونس تتطلب قرابة الشهر، ووفق قناة "كان 11"، وضعَ بايدن أمام نتنياهو موعدًا يتعين أن تنتهي فيه العمليات العسكرية في جنوب القطاع، وهو شهر واحد، بيدَ أن نتنياهو رد عليه بأن إجمالي العمليات في غزة تتطلب بضعة أشهر.

صحيفة "معاريف" بدورها نقلت عن وزير الطاقة والبنية التحتية، يسرائيل كاتس، كونه أحد أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي، أن إسرائيل "غير مقيدة بتوقيت محدد"، وذكر أيضًا: "يتعين منح الجيش الوقت الذي يحتاجه".

وتابع كاتس أن إسرائيل "تعمل من أجل الحسم ضد حماس، ومن ثم ستتواصل العمليات البرية بكامل قوتها".

وكان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أبلغ الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب، أن أمام إسرائيل موعدًا نهائيًّا لإنهاء الحرب، وهو مطلع يناير 2024. وهذا بحسب ما ذكرت مصادر شاركت في الاجتماع لصحيفة "معاريف".

في غضون ذلك، شكك محللون إسرائيليون، بقدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق أهداف الحرب في ظل الموعد الذي حددته واشنطن.

حيث لم تتسبب العمليات العسكرية المكثفة جنوبي قطاع غزة في فتح الأفق أمام حديث عن صفقة تبادل أسرى جديدة، وإسرائيل قد تجد نفسها أمام مأزق خطير يتعلق بتآكل شرعية عملياتها أمام واشنطن والدخول في صراع مع الإدارة الأمريكية.

ورغم "الفيتو" الأمريكي بمجلس الأمن الدولي ضد وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل منزعجة من مسألة الموعد النهائي الذي منحته واشنطن للجيش الإسرائيلي.

بينما يتنامى القلق في الأوساط السياسية في تل أبيب خشية حدوث أزمة كبيرة، لأن الجيش الإسرائيلي قد لا ينجح في تحقيق الحسم ضد حماس، ويمكن أن تدخل إسرائيل في مواجهة مع واشنطن، المورد الحصري لها للسلاح والذخائر.