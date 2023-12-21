كيف حوّل بوتين مقاطعة الغرب لروسيا لفرصة ذهبية؟

كيف حول بوتين المقاطعة الغربية إلى منجم؟ بهذا العنوان افتتحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تحقيقًا مطوَّلًا يوضّح كيف أن بوتين حوّل خروج الشركات الغربية الكبرى التي لبّت نداء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مكاسب غير متوقعة للنخبة الموالية لروسيا وللدولة نفسها.

بينما توقع العديد من المحللين أن يؤدي ذلك إلى خنق الاقتصاد الروسي وشل المجهود الحربي للكرملين.

لكن الرئيس فلاديمير بوتين كان له خطط أخرى .. فقد استغل المقاطعة الغربية للبلاد لصالحه، وحولها إلى فرصة لتعزيز سيطرته على الاقتصاد الروسي ودعم النخب الموالية له.. وفقاً لتحقيق الصحيفة الأمريكية التي شرحت كيف فعل بوتين ذلك؟

فرض قيود صارمة على حركة الأموال في الخارج؛ ما جعل من الصعب على الشركات الغربية بيع أصولها في روسيا.

وأصدر مرسومًا يلزم الشركات الغربية العاملة في الصناعات الرئيسة بالحصول على موافقته قبل بيع أصولها.

وتقول الصحيفة: إن بوتين شكل لجنة فرعية خاصة لمراجعة طلبات البيع، وكان لهذه اللجنة صلاحيات واسعة للموافقة على الصفقات أو رفضها، أو تعديلها حسب رغبة الكرملين.

ما النتائج؟

نيويورك تايمز تقول في تقريرها: نتيجةً لإجراءات بوتين، اضطرت العديد من الشركات الغربية إلى بيع أصولها في روسيا بأسعار بخسة، أو البقاء في البلاد تحت سيطرة الحكومة الروسية.

وهكذا، تحولت محنة المقاطعة الغربية إلى منحة للكرملين.. فقد استفاد بوتين من هذه الفرصة لتعزيز سيطرته على الاقتصاد الروسي، ودعم النخب الموالية له، وتمويل الحرب في أوكرانيا.

تحقيق الصحيفة الأمريكية طرح الكثير من الأمثلة على شركات غربية رضخت لشروط بوتين أو اضطرت للبيع بأثمان قليلة.

وبينما من الصعب التكهن بالنتائج طويلة المدى لإجراءات بوتين، فإنه من ناحية أخرى تمكن من الحفاظ على الاقتصاد الروسي قيد التشغيل، وتمويل الحرب في أوكرانيا وتعزيز سلطته.