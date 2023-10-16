رسم كاريكاتيري لنتنياهو ينهي مسيرة 40 عاماً للرسام ستيف بيل

رغم الدعم العالمي اللامتناهي لإسرائيل في حربها ضد غزة المحاصرة، على مستوى الدول والحكومات، إلا أن أصواتاً فردية مؤثرة ببصمتها أينما صدحت، نجحت في تعكير صورة "مظلوميتها" وإبراز أحقية الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم.

رسام الكاريكاتير البريطاني "ستيف بيل" غامر بما يزيد على 40 عاماً من العمل في "الغارديان"؛ أحد أبرز الصحف البريطانية، على خلفية رسمٍ كاريكاتيري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يرتدي قفازات الملاكمة ويستعد لإجراء عملية جراحية، على قطعة تحمل خريطة قطاع غزة محاطاً بعبارة: "يا سكان غزة، اخرجوا الآن".

ردود فعلٍ عنيفة أمطرت الصحيفة التي أخبرت بيل أنها لم تعد مستعدة لنشر أعماله الفنية بعد الآن، بينما وصفها أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين بأنها "مسيئة للغاية".

رسام الكاريكاتير صاحب السوابق بـ "معاداة السامية" قال إن الصورة تشير إلى رسم كاريكاتيري لديفيد ليفين من الستينيات، يظهر الرئيس الأمريكي آنذاك ليندون جونسون مع ندبة على جذعه على شكل خريطة فيتنام.

مؤكداً علمه المسبق باستحالة مرور رسمه الكاريكاتيري دون اتهامه زورا باستخدام استعارات معادية للسامية".