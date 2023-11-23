الإعلام البريطاني مزدوج المعايير تجاه حرب غزة

إذا أحب الناس شخصًا نشروا حسناته وكتموا عيوبه .. هذه سياسة الإعلام البريطاني التي اتضحت أكثر مع حرب حماس وإسرائيل الحالية.. حيث إن غزة تقصف لكن إسرائيل بريئة من هذا القصف والقتل.

جرائم الفلسطينيين يجب أن تذاع وتشاع .. وجرائم إسرائيل تبقى طي الكتمان، حتى لو أغرقت دماء ضحاياها العالم... وأضعف الإيمان هنا عدم الربط بين الجريمة وإسرائيل.

هي بعض التعليمات والضغوط القوية التي يرزح تحت وطأتها صحافيون وإعلاميون كثر في بريطانيا.. وبعد أن كانوا يتباهون بالانتماء لمؤسسات عريقة باتوا يستحون من هذا الانتماء.

تقول صحيفة" التايمز" العريقة إن بعض الصحافيين البريطانيين اضطر لطلب إجازة من العمل كي لا يكون جزءاً من سياسة مؤسسته المحابية لإسرائيل على حساب فلسطين، فيما يبكي آخرون خلسة في المكتب والحمامات.

وهذا جزء من واقع صحافيي بريطانيا اليوم الذين يواجهون ضغوطًا من مؤسساتهم بالإذعان لطريقة عمل لا تتوافق مع ما تعلموه من مبادئ أخلاقيات المهنة.. بل إن التحيز أصبح يصل مقرات عملهم على شكل "تعليمات حكومية".

فتحت عنوان "بريطانيا متورطة في قتل الطبيب الفلسطيني في غزة"، اتهم موقع "غراي زون" حكومة سوناك بالتورط في القتل، وإذعان المؤسسات الإعلامية لتعليمات من الحكومة بتعديل طريقة معالجتها لأخبار حرب غزة.

وأورد التقرير أن وسائل الإعلام البريطانية تلقت تعليمات "من الحكومة" تدعوها للتغاضي عن مقتل دكتور فلسطيني خريج جامعة بريطانية في غزة، سقط في غارة إسرائيلية استهدفت منزله، وقضى معه 8 من أقاربه ..

فأين هي حيادية ومصداقية واحترافية الإعلام البريطاني "العريق"؟ يتساءل مراقبون.