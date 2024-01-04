سيناريوهات غامضة تنتظر المنطقة بعد اغتيال العاروري

التوتر هو سيّد الموقف.. و كل الأنظار تتجه نحو الجبهة اللبنانية الإسرائيلية المشتعلة أصلاً لكن نارها قد تستعر أكثر فأكثر بعد اغتيال الرجل الثاني في حركة حماس صالح العاروري في بيروت.

وبين الوعيد و التهديد تكثر التساؤلات كيف سيكون الرد بينما أعلنت تل أبيب أنها جاهزة لجميع السيناريوهات.

وعلى عجل جاء تعليق من واشنطن على العملية مفاده أن القضاء على العاروري ليس سوى البداية، حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر أمريكي مسؤول قوله، إن استهداف العاروري يمثل العملية الأولى من سلسلة عمليات ستنفذها إسرائيل ضد قادة حماس.

و أفادت الصحيفة الأمريكية نقلاً عن المسؤول الأمريكي، أن هذه العمليات قد تؤدي إلى تعقيد محادثات وقف النار الجارية حالياً، وأضافت أن إسرائيل لن تتوقف عن استهداف قادة حماس في إطار سعيها لمكافحة الحركة، في هذا السياق كشفت مصادر عن تجميد حركة حماس لأي محادثات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد اغتيال العاروري.

وما يلفت الإنتباه ما نقله موقع "أكسيوس" في تصريحات لمسؤوليْن أمريكيين أكدا فيها أن تل أبيب لم تبلغ واشنطن مسبقاً بالهجوم على مكتب حركة حماس في بيروت فيما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع لموقع "أكسيوس" أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بالعملية "أثناء حدوثها" وبين التناقض في التصريحات تبرز حالة التوتر في علاقة الحلفاء حول السيناريوهات القادمة للحرب.

هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده لكل سيناريوهات الرد ورفع جاهزيته على الجبهات على طول المناطق الحدودية مع لبنان.

وبينما قال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"أكسيوس" إنّ "تل أبيب تستعد لانتقام كبير من حماس و حزب الله، قد يشمل إطلاق صواريخ بعيدة المدى باتجاه أهداف في إسرائيل".

جاء تقييم مبدئي من هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مفاده أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حزب الله سيختار "رداً وسطاً لا يقود إلى حرب" واسعة.