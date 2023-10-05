انتخاب أول رئيس أسود لمجلس العموم في تاريخ كندا

لكل حدثٍ "مرّةٌ أولى".. وهي المرة الأولى في تاريخ كندا، التي يُنتخب فيها رجل من أصحاب البشرة السمراء لمنصب رئيس مجلس العموم

النائب الليبرالي "غريغ فيرغيس" كان الخيار الذي اجتمع عليه النواب الكنديون خليفةً لـ "أنتوني روتا"، الذي استقال بعد إثارته جدلاً كبيراً بتكريمه أحد المحاربين القدماء، ليتبيّن لاحقًا أنه كان عنصر أمن نازيا، ما اضطر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لتقديم خالص اعتذاره عن "الخطأ الفادح الذي تسبب في إحراج عميق لكندا"، بحسب تعبيره.

وفي كلمتة أمام مجلس العموم قال فيرغس: إنه "لشرف عظيم" أن يتبوأ هذا المنصب، مؤكّداً أنّه سيسعى لإظهار أنّ "السياسة مهنة نبيلة"، عبر أداء مَهمته بإدارة المناقشات وإنفاذ القواعد، مع الحفاظ على حياده وعدم التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات.

وهنأ المجلس رئيسه الجديد الذي انتُخب نائباً للمرة الأولى عام 2015، وأسّس وشارك لمدة ست سنوات في رئاسة تجمّع البرلمانيين من ذوي البشرة السمراء.

بينما قدّم ترودو تهانيه الحارة لفيرغيس، مؤكداً أنه سيكون "مصدر إلهام لجميع الكنديين، وبخاصة للأجيال الشابة التي ترغب بالانخراط في السياسة".