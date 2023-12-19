فورين أفيرز: لا يمكن استبعاد حماس بشكل دائم من السياسة الفلسطينية

"لا يمكن استبعاد حماس بشكل دائم من السياسة الفلسطينية".. استنتاج وصلت إليه صحيفة فورين أفيرز بعد 10 أسابيع من الحرب على غزة تتحرك فيها الأحداث على أرض الواقع في اتجاهات خطيرة.

الصحيفة اعتبرت أن أي مناقشة لليوم التالي أو بمعنى آخر المرحلة القادمة ينبغي أن تستند إلى تشجيع ظهور قيادة سياسية فلسطينية موحدة ومتماسكة وأنه سيتعين على القادة الفلسطينيين أن يضعوا التزاماتهم الفصائلية جانبًا، وسيتعين على إسرائيل والولايات المتحدة التخلي عن فكرة استبعاد حماس بشكل دائم من السياسة الفلسطينية ،وهذا الكلام بناء على تحليل فورين أفيرز الذي أشار إلى أن الأحداث التي تتكشف في غزة منذ 7 أكتوبر هي الأحداث الأكثر دموية و الحجم الهائل للدمار البشري والمادي الذي ألحقته إسرائيل بغزة سيترك بصمة لا تمحى على الوعي الوطني الفلسطيني لأجيال قادمة.

هدف إسرائيل المعلن و المتمثل في القضاء على حماس كقوة سياسية وعسكرية لا يمكن تحقيقه، وهو بصراحة تامة، وصفة لموت ودمار لا نهاية لهما، هذا بالضبط ما حاولت الصحيفة أن تركز عليه بعد تسليط الضوء على فكرة إعادة هندسة السياسة الفلسطينية لتناسب الاحتياجات السياسية الإسرائيلية (أو الأمريكية)، وهو الأمر الذي اعتبرته بمثابة الغرور الذي ساعد على تآكل الشرعية المحلية للقادة الفلسطينيين منذ بدء عملية أوسلو في عام 1993.

الصحيفة استندت على جميع ما سبق لتقول في الخلاصة إن الولايات المتحدة وخاصة إسرائيل تحتاج إلى التخلي عن المفاهيم الخطيرة القائلة والتي تنص على أن بإمكانهما السيطرة على السياسة الفلسطينية أو هندستها لتناسب احتياجاتهما السياسية أو الأيديولوجية، أو أنهما يستطيعان صنع السلام مع مجموعة من الفلسطينيين بينما يشنان حربا على مجموعة أخرى في الوقت نفسه".