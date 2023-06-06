ما لا تعرفه عن الجندي المصري محمد صلاح منفذ حادث الحدود المصرية الإسرائيلية

من هو الجندي المصري الذي قُتل برصاص القوات الإسرائيلية على الحدود بعدما أردى 3 جنود إسرائيليين وأصاب اثنين آخرين؟.

الجندي الذي قررت إسرائيل إعادة جثمانه إلى مصر يدعى محمد صلاح، يبلغ من العمر 22 عاما، ويعيش في منطقة عين شمس بالقاهرة بحسب وسائل إعلام مصرية.

التحق بالخدمة العسكرية في الجيش المصري عام 2022.

حصل صلاح على الشهادة الإعدادية ولم يكمل تعليمه بعدها بسبب الظروف المعيشية الصعبة لأسرته، بعد أن توفي والده في حادث سير منذ سنوات.

كان صلاح محبا للرسم فلقب بالفنان بين أهله وأصدقائه.

انتشرت صوره بكثرة بعد أن كشفت إسرائيل عن هويته، وكان هذا المنشور الذي تفاعل معه عشرات الآلاف هو آخر ما كتبه الجندي الراحل محمد صلاح على حسابه بفيس بوك.