وسط زخم متسارع.. هل اقتربت عودة سوريا إلى الحضن العربي؟

وسط زخم عربي متسارع.. كل الأنظار تتجه نحو سوريا التي أنهكتها سنوات الحرب العجاف.. وأذاقت أبناءها علقماً لا ينسى.

البيت العربي أعلنها.. لا بدّ من عودة سوريا إلى حضن أشقائها ولو بعد حين.

ولأن الخلاف لا يفسد للود قضية فبشائر الخير تلوح في الأفق منذ مدة، ولعلّها تكتمل هنا في السعودية بعد أن حطّ الرحال فيها وزير الخارجية السوري فيصل المقدار والتقى نظيره الأمير فيصل بن فرحان في زيارة استثنائية هي الأولى من نوعها منذ عام 2011.

توقيت الزيارة لم يكن صدفةً، قبل يومين فقط من مؤتمر خليجي عربي مشترك في جدة دعت له المملكة لمناقشة عودة سوريا للجامعة العربية، والتي أصبحت على ما يبدو شبه مؤكدة، في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة عبر بوابة سعودية عنوانها تصفير المشاكل والخلافات ووضع المصالح العربية أولاً .