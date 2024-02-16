"الخلود الرقمي".. هل هو نعمة أم نقمة؟

ماذا لو استطاع المرء إعادة عزيز فقده إلى الحياة بنسخةٍ افتراضية، كما الآلاف من الصينيين الثكالى الذين يلجؤون إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لاستعادة أحبائهم المتوفين بإنشاء نسخ افتراضية عنهم تحاكي شخصياتهم الحقيقية بالشكل والتصرفات.

ولإحساسها بالأهمية الجوهرية لتلك التطبيقات في لملمة جراح المكلومين، سعت شركات تكنولوجية صينية عدّة إلى تقديم مثل هذه الخدمات.

بالاعتماد على مقاطع مصورة تصل مدتها إلى نصف دقيقة فقط للمتوفين، استطاعت تلك الشركات صنع آلاف من الأشخاص الرقميين لبلوغ ما يُعرف بـ "الخلود الرقمي".

وبينما يحاول مؤسس شركة "سوبر براين" تلميع منتج شركته بتأكيده أن هذا الأمر "يمثل أهمية كبيرة لمجتمعنا والعالم، بحيث يمكن للنسخة الرقمية أن تبقى إلى الأبد"، يبرز تساؤل نابع من قلقٍ مشروع، مبنيّ على أن ما يجعل الفاقد يتماهى كليًّا في عالم الأموات الافتراضي هو أن الحوار بينه وبين الفقيد ليس مسجلاً، بل يتم توليده عبر الذكاء الاصطناعي وكأن المتوفى ما يزال حيًّا، لكنه بعيد في مكان ما من العالم؛ ما يعزز أمل الفاقد باستمرار وجود الفقيد في حياته، ويبعده عن فكرة "التسليم" التي تعيد التوازن إلى نفسه وفكره وبالتالي إلى حياته، بعد أن يطلق العنان لحزنه، ويفرّغ المشاعر التي تعتصر قلبه من ألم الفراق.

إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تعدّاه إلى السعي لـ "خداع الموت" بتخزين الوعي رقميًّا، فيما يفضي إلى الخلود الفعلي، من خلال ترجمة أفكار الدماغ إلى رموز، وتخزين "الشخصية" كنسخة رقمية عبر الإنترنت؛ الأمر الذي يحظى بشعبية بين المدافعين عن تعزيز الفكر البشري وعلم وظائف الأعضاء، من خلال التكنولوجيا الأكثر تطوراً المتاحة حاليًّا، ما يقرِّب البشرية من تحقيق تقدم في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه، تقوم وكالة DARPA التابعة للجيش الأمريكي، بصرف الأموال في البحث عن واجهات آلة-الدماغ، التي يمكن أن تسمح للجنود بالقيام بمهمات واعدة، مثل التحكم بطائرات الدرون باستخدام عقولهم، إلا أنها ما زالت محدودة.

وفيما يتعذّر معرفة الحجم الحقيقي لمساحة الذاكرة المطلوبة حيث يبلغ الحد الأعلى في مكان ما حوالي 2.5 بيتابايت، مع العلم أن (1 بيتابايت = 1000 تيرابايت).

يحذر البعض من تحميل ذكريات ووعي البشر على الأجهزة، بحيث يتمكن القراصنة من اختراق أدمغتهم والتحكم بتصرفاتهم.