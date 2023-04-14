تسريبات البنتاغون السرية تكشف عن "مفاجأة"

أكثر من ثلاثة ملايين شخص يمكنهم الوصول ولهم حق الاطلاع على معلومات بالغة السرية بالنسبة للولايات المتحدة، ربما هو خيط جديد ألمحت إليه صحيفة بلومبيرغ على لسان محلل سياسي يدعى دينيس وايلدر، الذي كشف في تقرير الصحيفة عن ملايين الأشخاص الذين بإمكانهم الوصول إلى هذه الملعومات منذ عام 2019، بينما وصفه بمشكلة البنتاغون الأعظم.

وفي الوقت الذي يواصل فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عمليات التحقيق والبحث والتأكد من أن الشاب تيكسيرا كان بالفعل وراء العملية، يكمل تحقيق بلومبيرغ كشفه مؤكدا أن السبب في وصول العدد إلى هذا الرقم، هو التوجه لتبادل أوسع للمعلومات السرية بين الدوائر الحكومية الأمريكية لمنع وقوع هجمات إرهابية، كهجمات 11 سبتمبر.

فهل يزيد كشف كهذا احتمالية نظرية التسريب الداخلي للوثائق؟ خاصة بعدما طالت الاتهامات دولًا عدة؟