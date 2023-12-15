"إبعاد حزب الله أو الحرب".. إسرائيل توسع دائرة تهديداتها

وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، على وقع التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

يبرز تهديد إسرائيل السابق على لسان وزير اقتصادها "نير بركات" بـ"قطع رأس الأفعى" في حال دخل حزب الله اللبناني الحرب بشكل حقيقي، بحسب ما جاء في ديلي ميل البريطانية.

بركات قال: إن "إسرائيل لن تقضي على حزب الله فحسب، ولكننا سنستهدف إيران بالفعل" مشيرًا إلى رسالة إسرائيل لأعدائها، بأن يعتبروا مما يحدث في غزة، قائلًا: "إذا هاجمتمونا، سنمسحكم من على وجه الأرض".

تصريحاتٌ نارية حذّر خبراء من أنها "تهدّد بتصعيدٍ خطير، قد يدفع المنطقة إلى حرب ٍ شاملة".

الجنرال ريتشارد بارونز، الرئيس السابق لقيادة القوات المشتركة بالجيش البريطاني قال: "إذا قامت إسرائيل بضرب إيران، فهذا عمل حرب ضد إيران، لذا فإن إيران سترد".

وبينما يتراشق الجانبان الإسرائيلي والإيراني بخطابات وصفت بالـ "شرسة"، تؤكد مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على الابتعاد عن تلك التصريحات؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤجج الوضع".

وفيما تؤكد الاستخبارات الأمريكية، أن إيران لا تسعى في الوقت الحالي إلى خوض مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة.

تجدّد طِهران تأكيدها على دعم الفصائل الفلسطينية طالما أن الحرب والحصار على قطاع غزة مستمران.