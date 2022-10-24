أرقام "فلكية" لدعم أوكرانيا وصور المشردين تكشف تناقض أمريكا

أرقام تكاد لا تصدق.. ومبالغ هائلة غير مسبوقة تضخها واشنطن بشكل يومي لدعم أوكرانيا. وبحسب موقع "ذا انترسبت" الأمريكي، فإنّ الرقم الحقيقي يتجاوز 40 مليار دولار أو 110 ملايين دولار يومياً.

هذه الأرقام تتناقض بشكل صارخ مع أرقام وصور أخرى مثل هذه في قلب أمريكا حيث أعلى نسبة من المشردين والجياع.. فهناك ما لا يقل عن 4 ملايين مشرد في أمريكا.. وفي كل يوم يصبح حوالي 55 شخصا بلا مأوى.. يعيشون على هامش المجتمع وتزدحم شوارع المدن بخيامهم الصغيرة.. حتى إن معظمهم يتخذ من عربات القطارات وصناديق القمامة مأوى لهم.

ففي مدينة كسياتل المليئة بالأثرياء، تجد الآلاف يقطنون بهذه الصورة التي تراها أمامك.. حالهم كحال الآلاف من أقرانهم المشردين في سان فرانسيسكو وكاليفورنيا حيث يعيش معظم المليارديرات في العالم.. إضافة لمدن أخرى تتركز فيها غالبية المشردين كنيويورك وهاواي وسان دييغو وفيلادلفيا.

وحيال ذلك تعجز سلطات المدن عن تقديم يد العون لهؤلاء الفقراء أو حتى عن إيجاد حلول تدبيرية لهذه الظاهرة، في ظل مساعدات محدودة وخجولة تقدمها جمعيات خيرية ودينية مستقلة، بينما تنفق البلاد كل هذه المليارات على الحروب في دول أخرى بعيدة بحسب منتقدين.