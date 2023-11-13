كيف تطورت ترسانة حماس العسكرية؟

من الحجارة إلى صواريخ الليزر.. ترسانة "حماس" الجديدة وجّهت ضربات قوية للمدرعات الإسرائيلية، ففي الوقت الذي اعتادت فيه إسرائيل على أن تواجه قبل سنوات الحجارة والزجاجات الحارقة التي يلقيها الفلسطينيون، فإنها تواجه، الآن، أسلحة مؤثرة كالصواريخ الموجهة بالليزر، والذخائر المضادة للدبابات في غزة.

تقرير أمريكي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" سلّط الضوء على ترسانة أسلحة قوية مضادة للدروع والمباني، تمتلكها "حماس" تختلف تمامًا عن أسلحتها في الحروب السابقة مع إسرائيل ما مكّنها من توجيه ضربات مؤثرة وفعالة للمدرعات والآليات الإسرائيلية.

القتال القريب في غزة مكّن مقاتلي "حماس" من عرض بعضٍ من ترسانتهم المطوَّرة وهي عبارة عن عدد كبير من قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف، والصواريخ المضادة للدبابات.

خبراء عسكريون أوضحوا أن إسرائيل تتابع عن كثب أنواع الأسلحة التي تمتلكها "حماس" من بنادق قناصة حديثة، وطائرات شراعية، وقذائف آر بي جي، وقذائف لاصقة، وطائرات دون طيار هجومية أحادية، وغواصات صغيرة، وألغام أرضية، وصواريخ مضادة للدبابات، مثل: الرأس الحربي تانديم 85 الذي يستخدم رأسين متفجرين لاختراق المركبات المدرعة الحديثة، وصواريخ بعيدة المدى يمكن أن تصل، الآن، إلى أقصى الشمال حتى حيفا بالقرب من الحدود اللبنانية وجنوبًا حتى إيلات على البحر الأحمر.

آفي ميلاميد مسؤول المخابرات الإسرائيلية السابق لفت إلى مدى القلق الذي يشعر به سلاح المدرعات الإسرائيلي نتيجة لنشر "حماس" لوحدات كثيرة مضادة للدروع، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستواجه ظروفًا صعبة في غزة؛ لأن "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى مسلحون بكثافة، وهم منظّمون جيدًا، وليسوا عصابة من الأطفال الصغار يركضون بالمسدسات.

إسرائيل لم تتفاجأ، وفق ميلاميد، بنوع الأسلحة بحكم معرفتها استخباريًّا بها، لكنها تفاجأت بالكميات الكبيرة المتواجدة من مختلف هذه الأسلحة والتي مكَّنت "حماس" من الصمود، وإلحاق الخسائر بالقوات الإسرائيلية لغاية الآن.