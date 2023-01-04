2022.. عام استثنائي للكرة السعودية

يوم 22 من نوفمبر سيبقى عالقاً في تاريخ كأس العالم، وراسخاً في قلوب السعوديين خاصة تلك الجماهير التي سافرت إلى استاد لوسيل في قطر، لمشاهدة منتخب بلادها في مواجهة الأرجنتين.

المواجهة التي عرفت شوطاً ثانياً خيالياً للأخضر، بعد ريمونتادا تاريخية أبهرت العالم وجعلت من الفوز السعودي أبرز مفاجأة في تاريخ كأس العالم، وفقا لشركة Gracenote للإحصاءات.

لم يكن الفوز فقط هو العلامة المميزة في ذلك اليوم، بل صحبه الهتاف الشهير " ميسي وينه " الذي تحول إلى مادة خصبة لجماهير المنتخبات الأخرى، في مناوشات متكررة وطريفة عند تحقيق الفوز.

إلا أن المنتخب السعودي لم يستثمر البداية القوية، فخسر أمام بولندا والمكسيك مودعاً المونديال من الدور الأول، البطولة التي تعتبر الأولى للمنتخب السعودي مع مدربه الفرنسي إيرفي رينار الذي يسعى للعودة إلى قطر بفريق قوي لحصد لقب كأس آسيا.

موسم للذكرى

يبقى موسم 2021-2022 من الدوري السعودي، واحداً من أبرز المواسم في تاريخ البطولة، فالاتحاد بدا في طريقه لاستعادة الأمجاد واللقب الغائب منذ 2009 بعد سنوات من الأداء المخيب والنجاة من الهبوط.

تصدر العميد البطولة بفارق 16 نقطة عن الهلال، مستفيداً من تركيز حامل اللقب على رحلته الناجحة، إلى لقب دوري أبطال آسيا ومشاركته في كأس العالم للأندية.

لكن يوم التاسع والعشرين من مايو، جاء ليقلب الأمور على المتصدر، عندما هز الجزائري أمير سعيود شباك الاتحاد مانحاً الطائي الفوز بهدف دون رد، في الوقت الذي انتصر فيه الهلال على أبها ليتقدم للصدارة بفارق المواجهات المباشرة، ويمهد الطريق أمام نهاية مثيرة للدوري، حسم فيها الهلال اللقب في أواخر يونيو، ليصالح جماهيره بعد خسارته أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية في الإمارات.

ولم تنته إثارة الموسم عند هذا الحد فقد شهد وداع أحد أعمدته الكبار، مع هبوط النادي الأهلي إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

أما الساعات الأخيرة للعام 2022 فقد أفرجت عن إحدى أكبر مفاجآت كرة القدم، ليس فقط السعودية وإنما العالمية، بعدما حسم نادي النصر الجدل الذي أُثير في الآونة الأخيرة، وجلب صفقة العمر إلى الرياض.

كريستيانو رونالدو، سيرتدي قميص العالمي الأصفر، موجهاً كل الأعين صوب المملكة ودوريها، الذي سيكتسي ثوباً جديداً في العام الجديد، فما قبل رونالدو ليس كما بعده، ويبدو أن الأيام القادمة ستشهد ثورة نجوم في ملاعب الكرة السعودية.