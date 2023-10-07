لمن تذهب جائزة أفضل صورة كوميدية للحياة البرية؟

لله درّها تلك الكائنات الجميلة!. مشاهدتها في هذه اللقطات الكوميدية الآسرة تُنسيك عدوانية بعضها، وتتركك عاشقاً لجمال وجودها، منتظراً الحدث بشوقٍ كل عام.

جوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية تكشف عن الصور ومقاطع الفيديو التي رُشحت لخوض منافسة مرحلتها الأخيرة لعام 2023، والتي تقدم توليفةً رائعة من الحياة البرية المرحة، في صورٍ تحكي كلٌّ منها حكايةً جديرة بالإصغاء.

فها هنا كنغر يعزف على غيتاره الهوائي، وخيولٌ ترقص التانغو، ونزاعٌ عائلي بين الطيور.. ووليمة للورود!

وهناك لقطةٌ مليئة بالتعبير والتواصل البصري من كلا الدبين، في إطار مثالي للحب والصداقة، قال عنها ملتقطها توماس فياجايان: "لالتقاطها استلقيت على الماء لفترة طويلة بانتظار اللحظة المناسبة".

ولا يمكنك إلا أن تلمح ابتسامة الموناليزا على هذا المحيّا، وتعيش لحظة سعادة مع هذه السلحفاة، وسيصدمك الغرق المفاجئ.. وتتبعَ تعليمات شرطي المرور.. وتضحك ملء فمك على محاولة الطيران الفاشلة.

ستحاول الإصلاح بين الأخوين، وتغار من تلك الصداقة وسيعتريك الفضول لتعلم ما الخبر.. وتقدم نصيحة للمراهق الصغير بعدم التدخين.. ويتراءى لك تجسيدٌ للعالم الموازي.

تم اختيار الصور المرشحة من بين آلاف المشاركات التي قدمها مصورون محترفون وهواة من جميع أنحاء العالم، وعددٌ قليلٌ فقط حظي بفرصة الترشح، في المسابقة التي تأسست عام 2015 من قبل المصورين المحترفين بول هيكس وتوم سولام، للتركيز على الجانب الخفيف والمرح لتصوير الحياة البرية، كوسيلة لتعزيز الحفاظ عليها.

وبانتظار اليوم الموعود في 23 نوفمبر، حيثُ سيُعلَن عن الفائزين، وستحصل الصورة الأولى على رحلة سفاري لمدة أسبوع مع AlexWalker's Serian في ماساي مارا، كينيا، بالإضافة إلى كأس فريد مصنوع يدويًا من Art Garage في دار السلام بتنزانيا.