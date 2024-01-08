"أميرة الذهب" تثير جدلا واسعا في مصر.. إليك تفاصيل أزمتها الأخيرة

"أميرة الذهب" لقبُها.. وتوصف بأنها أشهر سيدة تبيع المشغولات الذهبية في مصر، بعد أن تركت مجال عملها كمهندسةٍ معمارية، لتتفرّغ للمهنة التي عشقت تفاصيلها..

لكن ما سر وسم "أميرة الذهب" الذي غزا مواقع التواصل خلال الساعات الماضية؟.

بعد إعلان السلطات المصرية القبض على رجل أعمال بحوزته مواد مخدرة، وأسلحة بقيمة 122 مليون جنيه، انتشرت شائعات حول شراكته بسيدة مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعمل في تجارة الذهب.

المتابعون ربطوا الشائعة بالسيدة "أميرة حسان" التي تمتهن المهنة ذاتها، وتتمتع بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن السيدة حسان نفت الخبر تماماً عبر فيديو لها على صفحتها في “تيك توك”، مهددةً بملاحقة مروجي تلك الشائعة قانونياً، وأوضحت أنها تمتلك فرعاً واحداً فقط لبيع الذهب، وأنها لا تشارك أحداً في تجارتها. بحسب ما جاء في وسائل إعلام مصرية.

كما أن بيان أجهزة الأمن المصرية الذي أعلن رصدَ نشاطٍ لتشكيلٍ عِصابي شديد الخطورة مكون من 10 أشخاص، لم يتطرق إلى "أميرة الذهب" كما لم يرد على الشائعات التي أثيرت حول علاقتها برجل الأعمال المتهم.

وفي غمرة الضجة التي أحدثها وسم "أميرة الذهب" فهي ليست جديدةً على صاحبة اللقب، التي تتمتع بشهرة كبيرة اكتسبتها من خلال مشغولاتها الذهبية الغريبة والنادرة بتصاميمها التي نجحت في إثارة الجدل، مثل طقم "كرسي جابر" والذي قد تصل أوزانه إلى كيلو من الذهب، إضافة إلى “آيفونات” مطلية بالذهب كلها أو بأجزاء منها، ورأس عصا مطلي بالذهب وكمامة مصنوعة بالكامل من الذهب... وغيرها.

ويجادل البعض أن السر وراء شهرة "أميرة الذهب" في محطات التواصل أنها تربعت على قلوب المتابعين ببساطتها وتلقائيتها وابتسامتها الدائمة.