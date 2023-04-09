واشنطن تفتح تحقيقا بشأن تسريب وثائق عسكرية سرية من البنتاغون

وزارة العدل الأمريكية تبدأ تحقيقا في تسريب عدة وثائق عسكرية أمريكية سرية نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوثائق تتضمن لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود إلى الشهر الماضي، بالإضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأمريكي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.

مسؤولون أمريكيون رجحوا أن تكون روسيا أو عناصر موالية لها وراء التسريب، وأوضحوا أن الوثائق جرى تعديلها على ما يبدو لتقليل عدد القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية.

حيث تشير إحدى الوثائق المسربة إلى أن روسيا تكبدت خسائر في القوات تتراوح بين 16000 و17500 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما تعتقد الولايات المتحدة أن الرقم الفعلي أعلى بكثير ويبلغ حوالي 200 ألف روسي بين قتيل ومصاب.