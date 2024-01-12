هل "احتال" ماكرون على الفرنسيين بتعيين "أتال"؟

لا يزال تعيين غابرييل أتال رئيس وزراء لفرنسا، حديث أروقة السياسة فهناك من يراها مغامرة سياسية و محاولة من الرئيس إيمانويل ماكرون لإحياء ولايته الرئاسية بحكومة جديدة

في تصريحات خاصة لإرم نيوز، انتقد زعيم حزب "الاتحاد الجمهوري الشعبي" الفرنسي والمرشح الرئاسي السابق، فرانسوا أسيلينو، تعيين غابرييل أتال رئيسًا للوزراء، ووصفه بـ"الحيلة الدعائية".. ورأى أسيلينو أن هذا التغيير لا يمثل تغييرًا حقيقيًا في السياسة الفرنسية، بل يعد محاولة من الرئيس ماكرون لتحسين شعبيته قبيل الانتخابات.

أكد المرشح السابق أن أتال، الذي يعد أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا، لا يمتلك الخبرة الكافية، ووصف تعيينه بأنه "حيلة لتجديد الدماء" دون تأثير حقيقي. ورأى أسيلينو أن شباب أتال قد يكون نقطة ضعف، حيث لم يواجه تحديات دولية جدية ويفتقد إلى الخبرة اللازمة.

تحدث أسيلينو عن اعتقاده بأن تغيير رئيس الحكومة لا يؤثر على السياسة الفرنسية بسبب القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والتزام اليورو وحلف شمال الأطلسي. وشدد على أن السياسة والاقتصاد والدبلوماسية تبقى مقيدة، مما يجعل هذا التعيين الوزاري خطوة بلا تأثير حقيقي.

و بالنسبة للرئيس الفرنسي ماكرون، يعتبر أسيلينو أن تعيين أتال يعكس رغبته في شخص شاب له شعبية جماهيرية و يمكنه الوصول إلى حلول وسط في البرلمان، بهدف تمرير مشاريع القوانين الخاصة به بمزيد من النجاح