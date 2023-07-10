قصر بريغوجين والشطرنج.. ما خفي كان أعظم

رُقعة شطرنج كبيرة... هي الحياة بالنسبة لبريغوجين كما يبدو

ملاحظةٌ لا تحتاج الكثير من التدقيق لمن يراقب صور قصر سان بطرسبرغ الفخم، الخاص بقائد "فاغنر" المتمرد، بعد مداهمته من قبل أجهزة الأمن الروسية.

فهي تبدو جليّةً في أرضية القصر.. وفي رقعة الشطرنج المصغّرة عنها، والتي يبدو أنها لم تكن تبارح مكانها على طاولة غرفة الجلوس.

من يتفحّص شخصية بريغوجين عن قرب، لا يدهشه كون الشطرنج جزءًا من حياة من لا يُقدِم على خطوةٍ دون تخطيط مسبق.. لكن ربما يستغرب وجود هذا البيانو.. الذي يشي باهتمام حقيقي بالموسيقى..

وربما يكشف لنا موهبة جديدة لدى كاتب قصص الأطفال المتمرّد.. و"المؤمن" على ما يبدو.. بدليل احتواء القصر على غرفة صلاة خاصة، مزينة برموز دينية متعددة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

أما بقية المعثورات، فلا تبتعد كثيرًا عن الصورة التي يُصدّرها بريغوجين عن نفسه، ليرهب بها أعداءه...

والتي اشتملت بحسب مكتب الأمن الفدرالي الروسي، على أسلحةٍ وسبائِكَ ذهبيةٍ وتمساحٍ محشو، إضافة إلى جوازات سفر مزورة، وصورة مؤطرة يُزعم أنها تُظهر "الرؤوس المقطوعة" لأعداء بريغوجين.

وتتصدّر إحدى الصور مِطرقة ثقيلة كبيرة الحجم، مكتوب عليها عبارة "للاستخدام في مفاوضات مهمة" في ما يبدو أنه غرفة البلياردو، ووسائل للترفيه واللياقة البدنية، تتضمن منطقة سبا وساونا ومسبحًا داخليًّا خاصًّا.

إلى جانب مبالغ ضخمة من النقود بعملات مختلفة، وخزانة كبيرة تحتوي على نماذج من الشعر المستعار بأشكال وألوان مختلفة، والعديد من الأوسمة التي منحتها السلطات الروسية لبريغوجين، والتي عُثر بينها على رسالة تشير إلى أنه حصل في الـ20 من يونيو العام الماضي على لقب "بطل روسيا" المرموق، وهو ما لم تأت أي وسيلة إعلامية على ذكره سابقًا، ما يضيف غموضًا إلى قصة القائد المتمرّد، الذي اتضح أنه لم يغادر إلى بيلاروسيا، وأنه ربما لا يزال في سان بطرسبرغ بحسب ما صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو..

ويدفع للاعتقاد أنَّ ما خفي من شخصية "طباخ بوتين".. كان أعظم...