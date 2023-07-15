يتجاوز وزنه 3 أطنان.. إزاحة الستار في الأردن عن أضخم كرسي بالشرق الأوسط

أزيح الستار في مدينة الزرقاء الأردنية عن أضخم كرسي في الشرق الأوسط، بحضور فعاليات شعبية وحكومية ونيابية.

ويزيد وزن الكرسي الضخم عن 3 أطنان، بارتفاع يصل إلى 7 أمتار وعرض 4 أمتار، وبتكلفة تقدر بـ 35 ألف دولار أمريكي، وبجهد استغرق قرابة العام.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي لـ "إرم نيوز" إن الرسالة من صناعة هذا الكرسي الضخم هي أَن صناعة الأثاث في الأردن متقدمة ومتطورة، مؤكدا أن الحكومة الأردنية تعتز بقطاع الصناعة المحلية.

وأشار الشمالي إلى أن ربع الناتج المحلي الإجمالي للأردن يأتي من قطاع الصناعة، إضافة إلى أنه يعد أكبر مشغل للعمالة الأردنية، ويصل إلى 142 دولة حول العالم، مبينا أن نظام التكييف في وكالة ناسا الفضائية ومطار لوس أنجلوس الأمريكي من صناعة أردنية.

من جهته قال مدير مصنع الأثاث الذي صنع الكرسي رمزي الميتاني لـ "إرم نيوز" إن الهدف من صناعته هو بث رسالة محلية وعالمية بأن صناعة الأثاث الخشبي في الأردن قوية ومتميزة، مبينا أن 20 شخصا عملوا على صناعته، بمدة استغرقت قرابة العام، وبتكلفة وصلت إلى 35 ألف دولار أمريكي.

من جانبه قال المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان لـ "إرم نيوز" إن هدف القائمين على صناعة هذا الكرسي الضخم هو جلب انتباه المواطنين لجودة الصناعة الأردنية، مشيرا إلى أنهم نجحوا في ذلك.

وأكد الجغبير أهمية القطاع الصناعي في الأردن، إذ إن 93% من صادرات المملكة هي من هذا القطاع، مبينا أن هنالك صناعات متطورة في الأردن كصناعة الغذاء والدواء.