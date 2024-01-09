رغم معرفتها بمكانه.. ما سرُّ عدم اغتيال إسرائيل للسـنوار؟

"مكان زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، معروف بشكل دقيق لدى إسرائيل. إلا أنه محاطٌ بعدد كبير من الرهائن الإسرائيليين الأحياء، مما يشكل عائقًا أمام إسرائيل في استهدافه"، بحسب ما ذكرته صحيفة “إسرائيل هيوم”.

وهو الأمر الذي صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سابقًا، خلال مقابلة له مع شبكة "فوكس نيوز" بأن قادة حماس، بمن فيهم السنوار، لا يزالون في غزة أو في أنفاق تحت الأرض، وسيتم الوصول إليهم.

ويبدو أن ملف الرهائن يشكّل نقطة البداية والنهاية، فكما ابتدأ الصراع الدائر في غزة به، فإليه تعود كل مفاوضات الهدنة

وهو ما يخطط المسؤولون الإسرائيليون بإبلاغه لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى تل أبيب لإجراء محادثات يتوقَع أن تكون "صعبة" مع السلطات الإسرائيلية، مع تشديده على وجوب الحدّ من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في غزة بحسب ما كشفه موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، والذي أفاد بأن المسؤولين الإسرائيليين سيقابلون طلب بلينكن بـ "السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة بالرفص، إذا لم توافق حماس على إطلاق سراح المزيد من الرهائن".

ونقل الموقع عن لسان بعض أولئك المسؤولين أنه "في حين أن إسرائيل لا تعارض، من حيث المبدأ، السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة، فإن المسؤولين سيخبرون بلينكن أن مثل هذه الخطوة يجب أن تكون جزءًا من صفقة رهائن جديدة".

ويعتقد "المفاوضون الإسرائيليون أن عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة تمثل وسيلة ضغط كبيرة، لا تريد إسرائيل التخلي عنها في الوقت الذي تحاول فيه تأمين صفقة رهائن جديدة". بحسب ما نقله الموقع عن مسؤول إسرائيلي

أما سلسلة اللقاءات التي جاء بلينكن من أجلها فتشمل عدة مسؤولين، من رئيس الدولة إلى وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير غانتس، إضافة إلى اجتماع من المقرر أن يعقده مع المجلس الحربي الإسرائيلي.