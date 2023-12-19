أوراق الضغط الأمريكية على إسرائيل لتغيير استراتيجيتها في حرب غزة

هل يمكن لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إقناع إسرائيل بتغيير استراتيجيتها الحالية في الحرب على غزة؟.

نعم، يمكن ذلك وعبر ثلاث طرق، بحسب تقارير إعلامية أمريكية، تساءلت حول قدرة بايدن على تحمل فاتورة ذلك، مع دخوله معتركا انتخابيا قويا.

أولى هذه الطرق، هي "المساعدات"

فالولايات المتحدة يمكنها فرض شروط على المساعدات الأمنية التي تقدمها لحليفتها المقربة إسرائيل، ومن المعروف أن معظم مبيعات الأسلحة الأمريكية، تأتي مقيدة بشروط، وعلى سبيل المثال، فقد مُنعت أوكرانيا من إطلاق صواريخ أمريكية على الأراضي الروسية. ومن ثم يمكن وضع حدود مماثلة لاستخدام القنابل الأمريكية في المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية، مثل غزة.

أما الورقة الثانية، فتتمثل في الضغط السياسي على حكومة نتنياهو، ومن الجلي، أن إسرائيل لا تحتاج فقط إلى الدعم العسكري الأمريكي، ولكن أيضا، لحمايتها من الضغوط الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وتمثل ذلك مؤخرا، باستخدام واشنطن لحق الفيتو، في مجلس الأمن لمنع صدور قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة.. وهنا يمكن لأمريكا أن تقرر عدم استخدام الفيتو بهذه الطريقة في المستقبل.

وإذا كانت إدارة بايدن، لا يمكنها المجازفة باستخدام هاتين الورقتين، خوفا من خسارة اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، فيمكنها اللجوء للطريقة الثالثة وهي الدبلوماسية المغلقة، حيث يمكن لواشنطن إبداء انتقادات أكثر صرامة، للحكومة الإسرائيلية خلف الكواليس، وتشير تقارير إلى أنها اتبعت ذلك في بعض الأحيان، وهو ما أسفر عن تدفق بعض المساعدات، واستعادة الاتصالات في قطاع غزة، والتوسط في صفقة رهائن.

وبحسب خبراء عسكريين، فإن الإدارة الأمريكية قد تلجأ لأي من هذه الحلول ليس فقط من أجل الفلسطينيين، ولكن أيضا لحماية إسرائيل، فمن المؤكد أن مواصلتها قصف المدنيين، سيلحق بها هزيمة استراتيجية دولية، بغض النظر عن نتائج عملياتها العسكرية، في غزة والتي بالفعل تتكبد فيها خسائر مؤلمة، على حد وصف وزير الدفاع الإسرائيلي.