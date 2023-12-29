جاسوس أبلغ الشاباك بطوفان الأقصى قبل حدوثه بأشهر

هل كانت إسرائيل على علم بعملية طوفان الأقصى قبل حدوثها؟ أم أنها استخفت بالمعلومات الاستخباراتية التي توصلت إليها قُبيل العملية..

سؤالان يعودان إلى واجهة الأحداث، بعد مرور أكثر من شهرين ونصف على بداية العملية، التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية على غلاف غزة.

أسرار جديدة صارت تتكشف مميطة اللثام عن معطيات جديدة بخصوص عملية السابع من أكتوبر التي اندلعت على إثرها حرب غزة.

آخرها ما كشفه الإعلام الإسرائيلي، عن جاسوس أبلغ الشاباك بـ "الطوفان" قبل حدوثه بأشهر

والشاباك هو جهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل، خاضع مباشرة لرئيس الحكومة..

المعلومات تقول: إن مصدرًا سريًّا على الأرض في غزة، أبلغ "الشاباك" أن الحركة بصدد شن هجوم، إلا أن التحذير لم يُؤخذ على محمل الجد .

وذكر موقع "نيوز1" الإسرائيلي، أن معلومات المصدر قالت بأن حماس تخطط لهجوم كبير في غضون أسبوع من احتفالات "عيد الغفران"

المعلومات "الخام" وصلت لجهات أمنية إسرائيلية، وبدلاً من تحليلها، خلصوا إلى أنها "غير مهمة".. خاصةً في ظل عدم ورود معلومات استخباراتية تدعمها

ومن ثم لم تُرسَل المعلومات للمستويات الأعلى، مبررين بأن المصدر كان جديدًا وليس محنكًا، وأن معلومته "الذهبية" كانت وسط أكوام من المعلومات

إلا أن "الشاباك" علم بعدها أن مصداقيته كانت كبيرة جدًّا، لكن بعد فوات الأوان..

ونفت المصادر، أن تكون هناك نوايا لتحميل مسؤولية الإخفاق للمستويات الأقل في الجهاز الأمني، لكنها أكدت أن "الشاباك" فشل، وأنه سيتم التحقيق في الواقعة

بالتزامن، نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تحقيقًا، أشار إلى أن "حسن نصر الله"، أُبلغ بالهجوم قبل تنفيذه بنصف ساعة فقط.

كما أن التخطيط للهجوم استمر عامين، منذ 2021، وأن زعيم حماس يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام، محمد الضيف، عيَّنا قيادات جديدة تلقت تدريبات في لبنان لهذا الغرض..

ومعظم هؤلاء لا تعرفهم إسرائيل.

وأكد التقرير أن حماس تواصلت مع منظمة سلفية (لم يذكرها) وطلبت منها أسلحة.

وقبل الهجوم بشهر ونصف طُلِب من قيادات حماس التوقف عن إجراء اتصالات فيما بينهم. وقطع السنوار اتصالاته بقادة حماس في الخارج، لدرجة أن موسى أبو مرزوق اضطر لزيارة غزة لمقابلته في لقاءٍ وصف بأنه "مشحون".

القناة الإسرائيلية السابعة بدورها، زادت على هذه المعلومات أن قيادي حماس، أسامة حمدان علم بأمر الهجوم من وسائل الإعلام فقط، وأن 3 شخصيات فقط كانت على علم بموعد الهجوم. كما فاجأ الهجوم عناصر حزب الله وكذلك القيادة الإيرانية.

"معاريف" أيضًا تطرقت للتسريب، وزادت على ذلك أن السنوار والضيف غضِبا؛ لأن حزب الله لم يُفعِّل كامل قوته بالتزامن مع الهجوم على غلاف غزة، ووجها إلى نصر الله رسالة غاضبة، فيما توجه زعيم حماس، إسماعيل هنية إلى طهران، وطلب مشاركة إيران في الحرب. لكن الأخيرة رفضت.