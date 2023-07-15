طفل عراقي يفقد بصره بسبب خطأ طبي

لم يخطئ من أطلق على الأخطاء الطبية وصف الجرائم الصامتة، فهي وإن لم تقتل، قادرة على محو حاضر ومستقبل كثيرين، كالطفل العراقي محمد علاء الذي فقد بصره بعد ولادته بسبب إهمال وتقصير طبي كان كفيلا بتدمير الطفل وعائلته، والتي باتت تحارب واقعا بائسا في سبيل الوصول إلى علاج أو حل..

فقد الطفل محمد علاء بصره بسبب خطأ طبي ارتكبه الطبيب المشرف، بحسب ما أشار إليه والد الطفل علاء فلاح، الذي قال لـ "إرم نيوز" إنه لم يتم فحص الشبكية بعد ولادة محمد الذي كان يعاني صعوبة في التنفس أيضا وظل لمدة 7 أيام في الحاضنة، وبعد استقرار حالته لم يطلب الطبيب المشرف أي فحوصات إضافية أو إجراءات ثانية..

وأضاف والد الطفل أنه بعد مرور 4 أشهر لاحظ أن محمد بدأ يعاني من حكة شديدة في العين وأنها تدمع بشكل مستمر، مما اضطره إلى اللجوء إلى أحد الأطباء في النجف، الذي قال لهم إن الطفل قد فقد البصر بسبب اعتلال في الشبكية، والسبب يعود إلى عدم فحص الطفل بعد ولادته مباشرة حيث كان يعاني من انفصال في الشبكية.

وأوضح والد الطفل أن ابنه يعاني من نزيف شديد في العين، وأنه في حالة صحية غير مستقرة، ويعاني من صعوبة في النوم بسبب الألم الذي يشعر به، مناشدا الجهات المختصة والمعنيين محاسبة من يقف وراء الخطأ الطبي الذي سلب من الطفل محمد بصره..